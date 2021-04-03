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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تواصل برنامج التطعيم بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 02:28 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعلنت أستراليا اليوم السبت، أنها ستواصل برنامجها للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن أثارت حالة تجلط دموي القلق بشأن سلامة اللقاح.

وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا مايكل كيد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، إننا "لم نتلق نصائح في الوقت الراهن من المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم، أو من إدارة السلع العلاجية، بوقف طرح لقاح استرازينيكا في أستراليا".

وأضاف: "ما زالت مخاطر الأعراض الجانبية الخطيرة منخفضة للغاية، لكن السلامة لها الأولوية، وهذا هو السبب في أن المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم وإدارة السلع العلاجية تواصلان العمل فيما يتعلق بهذا الأمر"، مبينا أن إشعارات أخرى ستصدر هذا الأسبوع.

يذكر أن شخصا يبلغ من العمر 44 عاما دخل مستشفى في ملبورن باستراليا بعد أيام من تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، وكان يعاني من تجلط شديد في الدم، وهي حالة تمنع التدفق العادي عبر الدورة الدموية.

وأطلقت أستراليا حملة تطعيم للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة في فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يتلقى معظمهم هذا اللقاح الذي ابتكرته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة سويدية، بينما يجري إنتاج 50 مليون جرعة من هذا اللقاح محليا.

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