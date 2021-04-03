محافظ بورسعيد يتفقد اللمسات النهائية لمشروع ميناء بورسعيد البرى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، ميناء بورسعيد البري الجديد لمتابعة اللمسات النهائية بالميناء البرى الجديد، وذلك فى إطار الاستعداد لقرب افتتاح وتشغيل الميناء البرى الجديد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركات الهندسية المنفذة للمشروع.وأكد المحافظ أن المحافظة تستعد لافتتاح أكبر المشروعات الحديثة بحى الضواحى، الذى يشمل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات.وأوضح المحافظ أن الميناء البرى جرى تصميمه على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية بشكل يتناسب مع بورسعيد الحضارية الحديثة، وباعتبار أن الميناء البرى سيكون واجهة بورسعيد الحضارية أمام الزائرين.وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع الخدمى سيصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيو، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.وتفقد المحافظ خلال جولته، الشوارع المحيطة بمشروع الميناء البرى الجديد، فى إطار الاهتمام برفع كفاءة المنطقة وتخطيط الشوارع تماشيا مع المشروعات الجديدة بالمنطقة.