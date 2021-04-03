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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد قطارات «طنطا- المنصورة» و«القاهرة- بورسعيد» خلال رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 02:57 م
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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قامت هيئة السكة الحديد بتغير بعض مواعيد الرحلات على الوجه البحري، وذلك لتتناسب مواعيد الرحلات مع شهر رمضان المبارك، ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من الرحلات على الوجه البحري:

خط القاهرة بورسعيد: قيام قطار 959 سياحي القاهرة الإسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الإسماعيلية الساعة 20.20.

خط طنطا المنصورة: قيام قطار 297 إكسبريس طنطا المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب، يصل المنصورة الساعة 8.50.

وقطار 59 ركاب طنطا المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10.

وقوف قطار 292 إكسبريس المنصورة طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45

وتعديل ميعاد قطار خدما العباسية، قطار 2107 كوبري الليمون العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05.

وقطار 2018 العباسية كوبري الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25.

تعديل ميعاد قطار خدما التبين، قطار2103 التبين القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35.

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