مقتل وإصابة 20 جنديا في هجومين لـ«حركة الشباب» بالصومال

أفاد الجيش الصومالي، اليوم السبت، بمقتل 9 جنود وإصابة 11 آخرين، في انفجارين استهدافا قاعدتين عسكريتين صوماليتين بمحافظة "شابيلي السفلى" شنتهما حركة "الشباب" المتطرفة.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الهجومين وقعا في قرية "باريير" ومنطقة "أوديجل" اللتين تبعدان بنحو 75 كيلو مترا عن جنوب العاصمة "مقديشيو".وقال قائد القوات المسلحة الصومالية الجنرال أودوا، يوسف راجح، إن حركة الشباب تكبدت "خسائر فادحة" بين أفرادها، مضيفا أن قوات الجيش مستمرة في مطاردة مسلحي الحركة الإرهابية الفارين من الهجومين.من جانبه، قال المتحدث باسم حركة الشباب المتطرفة، الشيخ عبد العزيز أبو المصعب، إن الحركة المتطرفة قتلت 47 من قوات الحكومة الصومالية خلال الهجومين.