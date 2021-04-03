رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سعفان والداودي يشهدان تخريج دفع جديدة من مركز التدريب المهني بقنا 

السبت 03/أبريل/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، تسليم  160 شهادة إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، منها 120 شهادة اتمام التدريب على مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والسباكة، والمساحة بمركز قفط، و40 شهادة إتمام التدريب على مهن التفصيل والحياكة والسباكة المنزلية والكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.

وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التدريب على الحرف المهنية يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل، موضحا أن مديريات القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم.

هذا وجه سعفان مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة نجحت مؤخرا فى تطوير مركز التدريب المهنى بمدينة قفط من خلال زيادة عدد الورش التدريبية لتصل إلى ٢٢ ورشة لمختلف المهن التى يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي وهو يعد من أكبر مراكز التدريب على مستوى الجمهورية.

ودعا محافظ قنا الشباب للإقبال على المركز التدريبية المهنية للحصول على التدريب المناسب لهم، مشيرا إلى أن التقدم للدورات التدريبية متاح على موقع وزارة القوى العاملة، ويتم توفير وسائل انتقال للمتدربين للتيسير عليهم، كما أن المركز يمنح المتدرب شهادة ورخصة مزاولة المهنة.

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن