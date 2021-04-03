سعفان والداودي يشهدان تخريج دفع جديدة من مركز التدريب المهني بقنا 

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، تسليم 160 شهادة إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، منها 120 شهادة اتمام التدريب على مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والسباكة، والمساحة بمركز قفط، و40 شهادة إتمام التدريب على مهن التفصيل والحياكة والسباكة المنزلية والكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التدريب على الحرف المهنية يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل، موضحا أن مديريات القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم.هذا وجه سعفان مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة نجحت مؤخرا فى تطوير مركز التدريب المهنى بمدينة قفط من خلال زيادة عدد الورش التدريبية لتصل إلى ٢٢ ورشة لمختلف المهن التى يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي وهو يعد من أكبر مراكز التدريب على مستوى الجمهورية.ودعا محافظ قنا الشباب للإقبال على المركز التدريبية المهنية للحصول على التدريب المناسب لهم، مشيرا إلى أن التقدم للدورات التدريبية متاح على موقع وزارة القوى العاملة، ويتم توفير وسائل انتقال للمتدربين للتيسير عليهم، كما أن المركز يمنح المتدرب شهادة ورخصة مزاولة المهنة.