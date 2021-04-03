كواليس مسلسل أحمد عز ونسرين طافش على راديو نجوم FM فى رمضان

يسجل الفنان أحمد عز مسلسله الإذاعي الجديد بعنوان "نادي اندرويد" داخل استديوهات ميديا توبيا، من إنتاج هبة الهواري شركة إنتروميديا، والمقرر بثها في رمضان على راديو نجوم FM.المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، أحمد عز ونسرين طافش وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والإثارة.من جهة أخرى؛ يجسد أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة" دور شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية."هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، يشارك في بطولته كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والفنان الشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.