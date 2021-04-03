رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يؤكد على دعم استقرار النيجر

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، التزام الاتحاد بدعم استقرار النيجر.وقال فقي، عبر حسابه اليوم السبت على موقع التغريدات تويتر: "أجريت مباحثات مع رئيس النيجر محمد بازوم بشأن الوضع الإقليمي، وكررت دعم الاتحاد الأفريقي القوي له".كان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أدان الأسبوع الماضي محاولة انقلاب فاشلة أعلنت عنها جمهورية النيجر يوم الثلاثاء الماضي.