السكة الحديد تعلن عن مواعيد قطارات الإسكندرية خلال شهر رمضان
السبت 03/أبريل/2021 - 02:24 م
علا غزالطباعة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان، وذلك ابتداء من الشهر المبارك، تيسيرا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر الفضيل.
وبحسب ما جاء فى بيان الهيئة فسيتم تعديل خط القاهرة الإسكندرية، قيام قطار 927 مكيف القاهرة الاسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الاسكندرية الساعة 22.30، قيام قطار 928 مكيف الاسكندرية القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50، قيام قطار 926 مكيف الاسكندرية القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل كالقاهرة 22.00، قيام قطار 23 مكيف القاهرة الاسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40
وقيام قطار 572 سياحي الاسكندرية بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30
قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة الاسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الاسكندرية الساعة 22.10، قيام قطار 32 اكسبريس الاسكندرية القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.
وبحسب ما جاء فى بيان الهيئة فسيتم تعديل خط القاهرة الإسكندرية، قيام قطار 927 مكيف القاهرة الاسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الاسكندرية الساعة 22.30، قيام قطار 928 مكيف الاسكندرية القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50، قيام قطار 926 مكيف الاسكندرية القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل كالقاهرة 22.00، قيام قطار 23 مكيف القاهرة الاسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40
وقيام قطار 572 سياحي الاسكندرية بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30
قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة الاسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الاسكندرية الساعة 22.10، قيام قطار 32 اكسبريس الاسكندرية القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.