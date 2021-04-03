السكة الحديد تعلن عن مواعيد قطارات الإسكندرية خلال شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان، وذلك ابتداء من الشهر المبارك، تيسيرا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر الفضيل.وبحسب ما جاء فى بيان الهيئة فسيتم تعديل خط القاهرة الإسكندرية، قيام قطار 927 مكيف القاهرة الاسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الاسكندرية الساعة 22.30، قيام قطار 928 مكيف الاسكندرية القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50، قيام قطار 926 مكيف الاسكندرية القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل كالقاهرة 22.00، قيام قطار 23 مكيف القاهرة الاسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40وقيام قطار 572 سياحي الاسكندرية بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة الاسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الاسكندرية الساعة 22.10، قيام قطار 32 اكسبريس الاسكندرية القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.