زيادة جرعات لقاح «مودرنا» في كل قنينة بأمريكا

راجعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصة لقاح شركة مودرنا للسماح للشركة بشحن قنينات ممتلئة بما يصل إلى 15 جرعة لقاح كورونا، مقارنة بالقنينات الحالية المليئة بعشر جرعات، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.وإلى جانب تغيير في التصنيف، فإن من شأن هذا التعديل أن يساعد مودرنا في التخفيف من مشكلة تواجهها مصانع تعبئة القنينات والتسريع من الوتيرة التي تمكنها من طرح جرعات اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية.