تطعيم 628.9 مليون جرعة لقاح كورونا في العالم

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 628.9 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 15.8 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 130.0 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.84 مليون في العالم.