8 ولايات بها 81.4% من إصابات كورونا الجديدة في الهند

ذكرت وزارة الصحة الهندية، أن 8 ولايات شهدت ارتفاعًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومثلت نسبة 81.4% من الحالات التي أُبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت، أن من بين الولايات التي بها إصابات مرتفعة (ماهاراشترا)، و(كارناتاكا)، و(تشهاتيسجاره)، و(نيودلهي)، و(تاميل نادو)، و(أتر برديش)، و(البنجاب)، و(ماديا براديش).كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن البلاد سجلت 89 ألفًا و129 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ 6 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و392 ألفا و260 شخصا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 714 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 164 ألفا و110 أشخاص.كما أفادت بأن 44 ألفا و202 شخص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و569 ألفا و241 شخصا.