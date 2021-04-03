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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:18 م
حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة الدراجات البخارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار شركائهم على ذمة القضية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية، متخذين دائرة القسم نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بها واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وبإرشادهم للمسروقات تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهم سيئ النية وهم 4 عاطلين، مُقيمين جميعهم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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