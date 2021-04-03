رئيس وزراء الجزائر: مستعدون لدعم الفنانين والاستثمار الثقافي

أكد عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، اليوم السبت، إرادة حكومته في دعم الفنانين واستعدادها لدعم المجال الثقافي، تنفيذا لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون.وقال جراد، في كلمته خلال افتتاح منتدى الاقتصاد الثقافي بالجزائر العاصمة بحضور مليكة بن دودة وزيرة الثقافة وعدد من المسؤولين، إن "الدولة عازمة على دعم الإبداع الفني وإعادة الاعتبار لمهنة الفنان والعاملين في الحقل الثقافي باعتبار الفنان المحرك الأساسي للفعل الثقافي في المجتمع ويدخل في صلب اهتمامات الدولة".. مؤكدا أهمية التوجه نحو إنشاء مدن الإنتاج السينمائي وتدعيم الأنشطة الثقافية في الوسط المدرسي اكتشاف المواهب الشابة، والتأسيس لتنظيم سوق الفن وفتح ورشات دعم البحث الأثري".ويشارك في هذا المنتدى عدة وزارات وهيئات رسمية وممثلين عن هيئات دولية وأصحاب مشاريع ثقافية ومؤسسات استثمارية وبنوك وخبراء جزائريين ودوليين في مجالي الاقتصاد والثقافة بالإضافة لأكاديميين وباحثين وفنانين ومنتجين وجمعيات.وستدور أعمال هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون تحت شعار "الثقافة استثمار اقتصادي ومجتمعي" حول عدة محاور منها آليات تمويل الاستثمارات في قطاع الثقافة والفنون وتسويق المنتوج الثقافي ودوره في الحركة الاقتصادية وكذا عرض لتجارب وتصورات حول الاستثمار الثقافي.كما سيشهد المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام إقامة العديد من الورشات حول هذه المحاور بالإضافة إلى معرض ستشارك فيه عدد من الهيئات الثقافية ومؤسسات ناشئة وأخرى مصغرة تشتغل في المجال الثقافي بالإضافة إلى صناديق ومؤسسات تمويل وأصحاب مشاريع ثقافية.ويهدف المنتدى إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء الدوليين والجزائريين في مجال الاقتصاد الثقافي من جهة والفنانين وأصحاب المشاريع الثقافية والفنية من جهة أخرى مع إتاحة الفرصة للمشاركين للتفكير في القضايا الحالية والرهانات التي تسمح بترقية قطاع الثقافة سواء من خلال المؤتمرات أو التدريب أو المخابر، وفقا لوزارة الثقافة والفنون.