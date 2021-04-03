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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط محاولات هجرة غير شرعية في تونس

السبت 03/أبريل/2021 - 02:40 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن قوات الحرس الوطني بولايات "القصرين، وصفاقس، ونابل، وباجة" تمكنت من إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البرية والبحرية للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن دورية مشتركة بولاية القصرين تمكنت من القبض على 22 شخصا يحملون جنسية إحدى الدول العربية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.. كما قامت فرقة الإرشاد الحدودي بالقصرين بضبط مواطنين تونسيين، وآخرين جزائريين بعد اجتيازهم الحدود خلسة باتجاه الجزائر.

وتمكنت دورية حرس وطني بولاية "صفاقس" من ضبط مركب بحري على متنه 11 شخصا، بصدد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، من بينهم منظم العملية وشخص مطلوب القبض عليه بتهم أخرى.

وقامت دورية حرس وطني بولاية نابل من ضبط مركب بحري على متنه 6 أشخاص كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية في اتجاه أوروبا.. كما قامت دورية أخرى في الولاية بالقبض على شخصين وحجز زورق مطاطي كانا ينويان استخدامه لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأضاف البيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية باجة تمكنت من ضبط مواطن جزائري، يرافقه مواطن تونسي، أثناء اجتيازهما الحدود البرية خلسة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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