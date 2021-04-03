ليست المرة الأولى.. مواقف مؤثرة لرضوى الشربيني على الهواء

ـ "كان عندي كابوس"



ـ "أنا ماما يا رضوى"



ـ "وفاة هيثم أحمد ذكي"



ـ "لو برنامجي مارجعش أنا مطمنة"



تصدرت المذيعة رضوى الشربيني، التريند عبر محرك البحث جوجل، في أول ظهور لها ببرنامج "هي وبس"، حيث بكت وتحدثت بشكل مؤثر عن حياتها، فخطفت قلوب جمهورها، وهى تروى ما عاشته من كابوس مرت به طوال الـ٥٠ يوما الماضيين.وهذه ليست المرة الأولى التى تبكي فيها رضوى على شاشة التلفزيون، فقد سبق ونزلت دموعها فى عدد من المواقف المؤثرة التى خلفت حديثا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.بعد غياب فترة طويلة عن برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة" بكت رضوى الشربيني، فى أول ظهور لها، قائلة فى برنامجها: "كان عندي كابوس لمدة 50 يوم، مش قادرة ومش عاوزه أتكلم عن تفاصيله دلوقتي، أو مش عايزة أتكلم فيه، وهتكلم عليها لما اقدر أتكلم عليها هتكلم عليها" مضيفة: "لكن إحنا كان لازم نطلع، لأن عندنا رسالة، والرسالة دي لازم نكملها، كمان كان لازم أطلع عشان أنا هي هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقولكم إن مع العسر يسرًا، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسه لكن ربنا موجود".وعبرت عن حزنها الشديد بعد فقدها والدتها الشهر الماضي، قائلة: "اختبار صعب، والدنيا اختبارات، والحياة امتحان، كل واحد فينا عنده امتحان شكل، في مادة شكل، وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته، لكن أنا هي هي الست اللي كانت بتقولك هتعدي، وأنا كمان متأكدة إنها هتعدي، بالصبر والدعاء والصلاة هتعدي".وفى موقف آخر، فاجئت السيدة الراحلة هالة أنور، ابنتها رضوى، باتصال هاتفى مفاجئ، عبر برنامجها "هي وبس"، عبر قناة سي بي سي سفرة، لتوجه لها كلمات مؤثرة، فى مداخلتها التلفزيونية، بالتزامن مع احتفال رضوى بعيد ميلادها، فقالت لها الراحلة: "أنا ماما يارضوى، كل سنة وأنتي طيبة وعيد ميلاد سعيد، زي النهاردة انا جبتك للدنيا، يا روحي".مما جعلت رضوى الشربيني تبكي على الهواء، كما تمنت لها والدتهل للراحلة، المزيد من النجاح والتوفيق، قائلة: "دايمًا في نجاح وتألق يارب، ربنا يخليكي ليا، أنا بحبك يا رضوى ربنا يبارك فيكي".وفى حلقة أخرى لها، خرجت رضوى على جمهورها وهى حزينة، بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، ونعته في البرنامج وهى تبكي: "إحنا مكناش أصدقاء وشوفته 4 مرات في حياتي بس كان شخص غلبان وطيب ومش مضر" مضيفة: "موت فجأة وفي السن دة، أنا كنت عاملة بوست بقول فيه إنه عاش يتيم ومات وحيد، الله يرحمه»، مطالبة جمهورها قراءة الفاتحة على روحه.وقد سبق ووعت رضوى الشربيني، جمهورها، خلال الحلقة الأخيرة للموسم الثالث من برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، وقد امتلئت عيونها بالدموع قائلة "حاولنا نقول إن الحب ده أحلى حاجة في الدنيا، لكن لازم العقل يوازن القلب، حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة وصبورة وبلاش زن على مصروف البيت".وأضافت: "قولنا لكل بنت في ثانوي عام وإعدادي، بلاش تبتدي حياتك براجل مش عشان هو وحش، لكن لازم تكوني مالية مركزك وقلبك وعقلك وروحي، وإلا لو هنضطر نطلق" وفى كلماتها لوداع جمهورها اختتمت حديثها: "لو برنامجي مرجعش أنا بقيت مطمنة عليكم، لو عيطت في يوم فده من قلبي مش تمثيل ولو ضحكت وقعدت أهزر فده برضه من قلبي".