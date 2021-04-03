«حماة الوطن» يشارك في الاحتفالات بيوم اليتيم

حرص حزب حماة الوطن، على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام فى ضوء اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والازدهار، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن.وتضمن الاحتفال بيوم اليتيم عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة وألعاب الأطفال ومسرح للعرائس وفقرات فنية وتوزيع الهدايا على الأطفال.