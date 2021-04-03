مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

تعقد بنادي أدب المنصورة٬ التابع لقصر ثقافة المنصورة٬ في السادسة مساء غدا الأحد٬ ندوة لمناقشة كتاب "نحت الفأس.. دراسة أثنوجرافية للقرية المصرية"٬ والصادر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية٬ لأستاذ الأنثروبولوجيا بقسم الاجتماع كلية الآداب جامعة المنصورة٬ الدكتور محمد غنيم. وتحاوره الشاعرة رشا الفوال.ومما جاء في مقدمة الكتاب: "أن الدراسات الجادة للثقافة الشعبية وفنونها تتسم بسمة مهمة هي دراسة السياقات المُنتِجة لتلك الفنون، والدراسة الإثنوجرافية لحياة الناس وأساليب معيشتهم التي تنبئ بثقافة المجتمع وقيمه الجمالية والمعيشية".وهذا الكتاب (نحت الفأس...دراسة إثنوجرافية للقرية المصرية) للدكتور محمد غنيم؛ هو نتيجة لعمل ميداني لمدة تجاوزت العشرين عامًا من الجمع الإثنوجرافي لثقافة القرية المصرية في الدلتا وفلاحيها وأساليب معيشتهم، مُبرزًا ومُعرفًا ومؤكدًا على التنوع الثقافي وتجلياته المعيشية.وكان "غنيم" قد فاز بجائزة الدولة التقديرية بفرع العلوم الاجتماعية في دورتها للعام 2019.أما رشا الفوال٬ فهي باحثة دكتوراة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة، صدر لها عدة دواوين منها: «ألف حيلة وحيلة٬ حبنا قامت صلاته عن سلسلة أدب الجماهير، نصوص نثرية بعنوان قبل ذهابي عن سلسلة إبداع الحرية، وديوان موت الوجع عن دار الإسلام للنشر والتوزيع، وديوان ياللا هانرسم للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل»، ولها عدد من الدراسات والمقاربات النقدية للأدب من المنظور النفسي.