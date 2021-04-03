إيران تسجل 11 ألفا و420 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم السبت، تسجيل 11 ألفا و420 إصابة، و123 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وزيرة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحها الصحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، إن إجمالي "عدد المصابين بلغ مليونا و920 ألفا و394 شخصًا، من ضمنهم 4024 في حالة حرجة، وهم يخضعون الآن للعناية المركزة".وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليونا و642 ألفا و418 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 123 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 62 ألفًا و999 شخصًا.