محافظ بورسعيد يتفقد مشروع مول الفرما الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت مشروع مول الفرما الجديد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وآخر تطورات سير الأعمال بالمشروع، رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والشركة المنفذة واستشاري المشروع.واستعرض محافظ بورسعيد مجمل الأعمال التى شهدها المول من خلال شرح تفصيلي لكافة الجوانب المتعلقة بحجم إنجاز العمل بالمشروع من االاستشارى المختص، وشدد المحافظ على الانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد الزمنية المقررة تمهيدا لبدء تشغيله قريبا.وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام علي مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور أرضي وأول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحه وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي،كما تطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاند سكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.