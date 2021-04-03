وزير التموين: استيرادنا من الدواجن صفر.. وسعر الكيلو في رمضان 30 جنيهًا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السودان ستتعاون في إنشاء مصنع لإنتاج اللحوم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأن معدلات التنفيذ قاربت على الانتهاء.وعن توفير الأسماك، قال المصيلحي، خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الوزارة توفر الأسماك الشعبية، كما سيتم توفير 100 طن دجاج يوميا في رمضان، لافتا إلى أن مصر تنتج 1.5 مليار طائر سنويًا، مؤكدا أن استيرادنا من الدواجن حاليا (صفر)، وسيتم توفير كيلو الدجاج بـ30 جنيها.