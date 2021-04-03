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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف السلع التموينية لشهر أبريل لليوم الثالث في شمال سيناء

السبت 03/أبريل/2021 - 02:09 م
صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية
صلاح عامر
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أعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن اليوم هو الثالث علي التوالي وشهد انتظاما في صرف السلع التموينية لشهر أبريل دون وجود أي أعطال من خلال 165 تاجر تمويني بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينين لتوزيعها علي المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح لـ«الدستور» إنه يتم صرف سلع تموينية قرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في السلع وحال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع خاصة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه ستبدأ تنفيذ خطة شهر رمضان لإقامة معارض «أهلا رمضان» خلال الشهر الجاري بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية في منطقة العريش وبئر العبد وعدد من المراكز لإنشاء الشوادر وفقا لمنح تلك العارضين تراخيص لتوفير احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم توفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة التي تصل بانتظام إلى المحافظة خلال شهر رمضان المقبل من خلال فروع الدلتا ماركت.

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