محافظ مطروح يتابع استعدادات المدارس لتقييم لحنة الجودة بمجلس الوزراء

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومديرة مدرسة حسن الشربتلي المتميزة للغات وعدد من المدرسين والطلاب، في إطار استعدادات المدرسة لتقييم لحنة الجودة بمجلس الوزراء لعدد من مدارس بالمحافظة مع حصول 15 رياض أطفال و3 مدارس ابتدائية على الجودة بمطروح، حيث تم عرض رؤية المدرسة مع العمل على تحقيقها على أرض الواقع.وعقد لقاء صحفى لطلاب المدرسة مع محافظ مطروح حول أهم جهود تنمية المحافظة والرؤية المستقبلية لتوفير مزيد من المشروعات والخدمات لأهالي المحافظة.وأشاد محافظ مطروح بمستوى الطلاب ومواهبهم خاصة في الشعر والإلقاء ودرجة الثقة بالنفس مع تشجيعهم وتحفيزهم على مزيد من التميز، ودعوة المعلمين لبذل مزيد من الجهد واعتبار جودة التعليم هدف ورسالة يسعى إليها المعلم من أجل تخريج جيل متميز.وأكد محافظ مطروح على دعم المحافظة الدائم لمنظومة التعليم باعتبارها أولى الأسس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مع الارتقاء بالإنسان.