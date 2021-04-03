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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفد الغربية يختار حازم الجندي وليلى أبو إسماعيل رئيسا شرف للجنة

السبت 03/أبريل/2021 - 02:04 م
المستشار عادل بكار
المستشار عادل بكار
إسلام نصير
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عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية اجتماعا برئاسة المستشار عادل بكار نائب رئيس الحزب رئيس اللجنة العامة بالغربية، والدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة، وبحضور المحاسب مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا للحزب.

ووجه رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية التهنئة لأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، ثم طلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح اللواء إبراهيم خليل نائب مدير أمن الغربية الأسبق، وشقيق الدكتور مصطفى خليل عضو اللجنة العامة ونائب رئيس لجنة سمنود.

وأكد «بكار» ضرورة التواجد الفعلي للحزب في الشارع من خلال مختلف أنواع الفعاليات التي تنظمها اللجنة وفقا لتعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.

وأشار بكار إلى تفعيل مكتب خدمة المواطنين والتي تتلقى طلبات جميع مواطني محافظة الغربية العامة والخاصة وتعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها من خلال التواصل مع مختلف الجهات المعنية.

وفى نهاية كلمته اقترح رئيس اللجنة العامة بالغربية إصدار قرار باختيار كلا من المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب كرئيسين شرفيين للجنة العامة بالغربية، وتمت الموافقة على الاقتراح بإجماع.

وتحدث خلال الاجتماع المحاسب مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا للحزب، مثمنا الدور القيادي للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب وحرصه على التواجد الفعلي للحزب في الشارع.

وأشار شحاته إلى أن حزب الوفد هو حزب ولد من رحم الشعب كان ولا زال وسيظل هو المعبر الحقيقي لنبض الشارع المصري.

وفى كلمته أكد المهندس محمد بدرة على ضرورة الاستعداد لانتخابات المحليات المرتقبة وتجهيز كوادر من الحزب لخوض تلك الانتخابات وظهور الحزب بالمظهر المشرف الذي يليق بتاريخه على مر العصور.

جاء ذلك بحضور علاء عبدالله مساعد رئيس اللجنة العامة للاتصال السياسي، والدكتور مصطفى خليل نائب رئيس لجنة سمنود، والمحاسب ماهر حشيش عضو اللجنة العامة وعبدالاله السعدنى عضو اللجنة العامة ورئيس لجنة زفتى، ومحمود سعدون عضو اللجنة العامة، والإعلامي محمد مبروك وصالح شحاته عضو اللجنة العامة وعلاء رامون عضو لجنة أول طنطا والحسيني الشرقاوي عضو لجنة الشباب، وعبدالحميد عطية سكرتير عام لجنة أول طنطا، مؤكدين ضرورة توحيد الصف ونبذ الخلافات الشخصية من أجل الصالح العام للحزب والمواطن المصري.

وطالب الحضور بضرورة الاستعداد لانتخابات المحليات واختيار أفضل العناصر لتمثيل الحزب حتى يستطيع الحزب الحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد في مختلف المجالس المحلية.

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