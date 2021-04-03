67.909 جرعة جديدة من لقاح كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تقديم 67.909 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغت 8.559.291 جرعة، بمعدل توزيع 86.54 جرعة لكل 100 شخص.