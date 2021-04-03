برلماني: مسار موكب المومياوات حدث عالمي وتأمين يليق بجلال الموقف

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن عمليات تأمين مسار نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط من جانب وزارة الداخلية، عملية تأمين واسعة، مضيفا أن الداخلية تبذل جهودًا مضاعفة لتأمين هذا الحدث الجلل وخروجه للعالم بهذا الشكل المبهر الجذّاب الذي يطمع فيه الجميع.وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له اليوم، أن المسار يتضمن نقل 22 مومياء من المومياوات الملكية، ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى، وهى شخصيات عظيمة في التاريخ الفرعوني.وقال محسن، إن تنظيم هذا الحدث العالمي، وطلب عشرات القنوات التلفزيونية نقله وتصويره للعالم يكشف عن عظمة مصرية في الماضي وقوة وإدارة وإبداع في الحاضر.وشدد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد إعادة بناء وتعمير على أعلى مستوى، وتشهد إعادة تأهيل اقتصادها ليواكب متطلبات وتحديات القرن ال21 والجميع عبر العالم يتابعون التجربة المصرية باندهاش شديد.