رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مسار موكب المومياوات حدث عالمي وتأمين يليق بجلال الموقف

السبت 03/أبريل/2021 - 02:01 م
موكب المومياوات
موكب المومياوات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن عمليات تأمين مسار نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط من جانب وزارة الداخلية، عملية تأمين واسعة، مضيفا أن الداخلية تبذل جهودًا مضاعفة لتأمين هذا الحدث الجلل وخروجه للعالم بهذا الشكل المبهر الجذّاب الذي يطمع فيه الجميع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له اليوم، أن المسار يتضمن نقل 22 مومياء من المومياوات الملكية، ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى، وهى شخصيات عظيمة في التاريخ الفرعوني.

وقال محسن، إن تنظيم هذا الحدث العالمي، وطلب عشرات القنوات التلفزيونية نقله وتصويره للعالم يكشف عن عظمة مصرية في الماضي وقوة وإدارة وإبداع في الحاضر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد إعادة بناء وتعمير على أعلى مستوى، وتشهد إعادة تأهيل اقتصادها ليواكب متطلبات وتحديات القرن ال21 والجميع عبر العالم يتابعون التجربة المصرية باندهاش شديد.

موضوعات متعلقة

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا


الصور

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

الأكثر قراءة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن