«وكيل التموين» يجتمع بالعارضين في «أهلا رمضان»

عقد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، اليوم، اجتماعا مع العارضين لمعرض «أهلا رمضان» الذي سيقام في بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر غدا بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه ورؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة وشركتي مطاحن جنوب القاهرة والعامة للمخابز وشركات الزيوت وتسويق اللحوم والأسماك.وقال «خليل» في تصريح لـ«الدستور» إن غالبية الشركات الكبري والسلاسل التجارية والهايبرات التابعة للقطاع الخاص ستشارك في طرح السلع الأساسية والياميش والمنتجات الغذائية والعصائر وغيرها من السلع ذات الطبيعة الرمضانية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 35%.