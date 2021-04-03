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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التموين: زمن التسعيرة الجبرية ولّى.. ولدينا احتياطي لكل السلع الاستراتيجية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:00 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
إسلام نصير
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحديث عن التسعيرة الجبرية زمن ولى، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث عن السوق الحر والاقتصاد العادل.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أهم شيء توفير السلع، فبدون توفير السلع لن يكون هناك ضبط للأسعار، وحينما توليت وزارة التموين كان هناك أزمة أرز وحينما طرحت المناقصات لم يتقدم أحد في حين أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولم يكن هناك احتياطي سكر، وكذلك رصيد القمح كان 18 يوما، وهو السبب الذي نعيد فيه الشكر للرئيس لأنه أتاح 1.8 مليار دولار للاحتياطي الاستراتيجي، وبالتالي حتى نخرج من دائرة الأزمات كان توفير السلع الاستراتيجية على مستوى البلاد.

وأعلن أنه بدأ اليوم موسم تسويق الأقماح، وفتحنا صومعتين مع مطاحن مصر العليا في أسوان، وكذلك صومعتين جدد في الوادي الجديد لاستقبال الأقماح، مشيرا إلى أن مصر لديها 3.6 شهر احتياطي استراتيجي للقمح، كاشفا عن أن استهلاكنا من القمح يبلغ 16 مليون طن سنويا، منهم 9.6 مليون في الرغيف البلدي.

وفيما يخص السكر، قال المصيلحي، إن المتوقع العام الجاري توفير 2.8 ملايين طن سكر، لافتا إلى أن استهلاكنا من السكر 250 ألف طن شهريا ومن ثم تقريبا 2.3 مليون طن سنويا، وبالتالي قلت الفجوة.

وأضاف وزير التموين قائلا: "للأسف لن نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع، لكننا في الجانب الآمن جدًا".

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