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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا طقس معتدل نهارًا بارد ليلا.. والقاهرة 27

السبت 03/أبريل/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 12
الإسكندرية 25 13
وادى النطرون 26 12
طنطا 26 12
شبين الكوم 27 11
دمنهور 26 12
بلطيم 24 12
مطروح 26 12
السلوم 27 11
سيوة 26 10
بورسعيد 22 13
دمياط 22 12
الزقازيق 27 12
المنصورة 26 11
الإسماعيلية 25 11
السويس 25 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 26 12
نخل 22 06
نويبع 27 17
طابا 25 14
كاترين 22 06
الطور 29 16
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 28 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 27 09
بنى سويف 28 09
المنيا 28 10
أسيوط 28 10
سوهاج 29 11
قنا 30 11
الأقصر 30 14
أسوان 31 15
إدفو 31 13
أبوسمبل 31 14
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 29 18
أبو رماد 27 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18

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