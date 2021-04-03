غدا طقس معتدل نهارًا بارد ليلا.. والقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 27 12الإسكندرية 25 13وادى النطرون 26 12طنطا 26 12شبين الكوم 27 11دمنهور 26 12بلطيم 24 12مطروح 26 12السلوم 27 11سيوة 26 10بورسعيد 22 13دمياط 22 12الزقازيق 27 12المنصورة 26 11الإسماعيلية 25 11السويس 25 11العريش 22 12رفح 21 13رأس سدر 26 12نخل 22 06نويبع 27 17طابا 25 14كاترين 22 06الطور 29 16شرم الشيخ 28 18الغردقة 28 14مرسى علم 26 15الفيوم 27 09بنى سويف 28 09المنيا 28 10أسيوط 28 10سوهاج 29 11قنا 30 11الأقصر 30 14أسوان 31 15إدفو 31 13أبوسمبل 31 14الوادى الجديد 30 10شلاتين 29 18أبو رماد 27 17حلايب 25 19رأس حدربة 24 18