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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رزان مغربى تعود للساحة الغنائية بعد فترة غياب

السبت 03/أبريل/2021 - 02:02 م
رزان مغربي
رزان مغربي
حسن أمين
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تستعد النجمة رزان مغربي لطرح أغنيتين جديدتين خلال موسم الصيف، تصورهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، وستكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

وقالت رزان مغربي، إن الأغنية الأولى من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم، وقريبا سوف تفصح عن التعاون مع الأغنية الثانية، كما تدور الأغنيتان في إطار من البهجة والسعادة وتبث الروح في نفوس الأشخاص القلقين، ولأول مرة تقدم عملًا مختلفًا ومميزًا عما قدمته من قبل.

الأغنيتان من إنتاج شركة "لايف ستايل"، حيث حرصت رزان مغربي على توجيه رسالة شكر لها كونها تلقي الضوء على نجوم الفن العربي ومساندتها للنجوم وعلى رؤيتها الفنية الجميلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي في السينما فيلم "صابر وراضي"، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، يقع رجل أعمال مع مواطن بسيط، كل منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها، وهو ﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حسن، بطولة الفنان أحمد آدم، محسن محيي الدين، يسرا المسعودي محمد مهران، سلوى عثمان.

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