محبوبة أبيها.. «ميريت آمون» عروس موكب المومياوات الملكية



لا يمر جمالها مرور الكرام على الناظرين إلى تمثالها المُلقب بين أهالي أخميم بـ"العروسة"، أو "سيدة القصر" هي "ميريت آمون" صاحبة التمثال المنحوت ببراعة، المحتفظة بزينتها، بداية من التاج الملكي، والشعر المستعار، وأقراط الأذن الواضحة، لتخبرنا قصتها عن مدى إتقان النحات المصري القديم في إظهار أدق التفاصيل، وبراعته في نحت الجماليات الصغيرة.



تشق اليوم ميريت آمون طريقها من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع موكب مهيب يضم نقل 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ17، 18، 19، 20، وستكون واحدة بين 4 مومياوات ملكات، مع 18 مومياء لملوك، في حدث ينتظره العالم، وتتجه فيه الأنظار إلى القاهرة لنقل واحد من أهم الأحداث الأثرية في القرن الحادي والعشرين في تمام الساعة 5 عصرا حتى التاسعة مساء اليوم السبت. لا يمر جمالها مرور الكرام على الناظرين إلى تمثالها المُلقب بين أهالي أخميم بـ"العروسة"، أو "سيدة القصر" هي "ميريت آمون" صاحبة التمثال المنحوت ببراعة، المحتفظة بزينتها، بداية من التاج الملكي، والشعر المستعار، وأقراط الأذن الواضحة، لتخبرنا قصتها عن مدى إتقان النحات المصري القديم في إظهار أدق التفاصيل، وبراعته في نحت الجماليات الصغيرة.تشق اليوم ميريت آمون طريقها من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع موكب مهيب يضم نقل 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ17، 18، 19، 20، وستكون واحدة بين 4 مومياوات ملكات، مع 18 مومياء لملوك، في حدث ينتظره العالم، وتتجه فيه الأنظار إلى القاهرة لنقل واحد من أهم الأحداث الأثرية في القرن الحادي والعشرين في تمام الساعة 5 عصرا حتى التاسعة مساء اليوم السبت.

من هي ميريت آمون؟

تخبرنا المؤرخة المصرية عفاف السيد، أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أن ميريت آمون هي ابنة رمسيس الثاني، والملكة نفرتاري، ونالت لقب ست البيت "سيدة القصر" أو السيدة الأولى بعد وفاة أمها، ورُفعت إلى مكانة الزوجة الملكية الكبرى، وكانت كاهنة للربة حتحور، وتتولى إقامة الشعائر لها، ويعني اسمها ميريت آمون أي حبيبة آمون أو محبوبة أبيها في بعض التفسيرات.



وتوضح أن تمثالها في مدينة أخميم، بسوهاج عُثر عليه عام 1981 بجوار منطقة الكوم أسفل المقابر القديمة أثناء عمليات الحفر لبناء معبد ديني، حيث تم اكتشافه مع اكتشافات أخرى، منها تمثال صغير لها، وبقايا تمثال ضخم لوالدها رمسيس الثاني، وتمثال آخر للإلهة فينوس، وهي ربة الحب والجمال، وبقايا جدران معبد قديم، وبعض الأعمدة الأثرية.



تضيف: "يعد تمثالها واحدًا ضمن دلالات كثيرة تُخبرنا عن اهتمام النساء المصريات في العصور الماضية بالجمال، حيث ترتدي الإكسسوارات التي توضح ما كانت عليه الموضة الملكية وأسلوب الأسرة 19". تخبرنا المؤرخة المصرية عفاف السيد، أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أن ميريت آمون هي ابنة رمسيس الثاني، والملكة نفرتاري، ونالت لقب ست البيت "سيدة القصر" أو السيدة الأولى بعد وفاة أمها، ورُفعت إلى مكانة الزوجة الملكية الكبرى، وكانت كاهنة للربة حتحور، وتتولى إقامة الشعائر لها، ويعني اسمها ميريت آمون أي حبيبة آمون أو محبوبة أبيها في بعض التفسيرات.وتوضح أن تمثالها في مدينة أخميم، بسوهاج عُثر عليه عام 1981 بجوار منطقة الكوم أسفل المقابر القديمة أثناء عمليات الحفر لبناء معبد ديني، حيث تم اكتشافه مع اكتشافات أخرى، منها تمثال صغير لها، وبقايا تمثال ضخم لوالدها رمسيس الثاني، وتمثال آخر للإلهة فينوس، وهي ربة الحب والجمال، وبقايا جدران معبد قديم، وبعض الأعمدة الأثرية.تضيف: "يعد تمثالها واحدًا ضمن دلالات كثيرة تُخبرنا عن اهتمام النساء المصريات في العصور الماضية بالجمال، حيث ترتدي الإكسسوارات التي توضح ما كانت عليه الموضة الملكية وأسلوب الأسرة 19".