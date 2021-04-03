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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقييد الأميرالية.. تفاصيل دعوى «إيفر جيفن» ضد «إيفر جرين»

السبت 03/أبريل/2021 - 01:51 م
إيفر جيفن
إيفر جيفن
أمينة ذكى
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تستمر أزمة سفينة الحاويات "إيفر جيفن" حتى بعد مرورها بشكل طبيعي، إذ رفع مالك الناقلة "إيفر جيفن" دعوى قضائية ضد مشغلتها "إيفر جرين" لجنوحها في قناة السويس لمدة ستة أيام، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة المشغلة لسفينة الشحن "إيفر جيفن" التي أوقفت حركة الملاحة بقناة السويس، لمدة 6 أيام، في بيان لها: إنها غير مسئولة عن أي أضرار مالية نجمت عن الواقعة، كما أكدت أنها ليست مسئولة عن التأخير في نقل أي شحنة بسبب الحادث.

ومن جانبه قال رئيس الشركة" إريك هسيه": إن الاتفاقيات المبرمة مع العملاء لا تضمن وقت وصول الشحنات، في أول إفادة صحفية بعد الحادث.

وتسعى دعوى مالك السفينة إلى "تقييد الأميرالية" في محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب حادث الجنوح.

والمقصود بـ"تقييد الأميرالية" إحدى طرق القانون البحري، التي يسعى من خلالها مالك السفينة إلى الحد من مسؤوليته حال وقوع حادث كبير، وفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية سي إن إن.

وفي ملحق الدعوى، أدرج المالك شركة ايفرجرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم "مُدّعى عليهم" وأخطرهم بذلك.

وقالت "ايفرجرين"، في بيانها: "أدى التفسير الخاطئ لكلمة "المدعى عليه" إلى تقارير إعلامية مضللة ويقوم المحامون الذين يعملون لصالح ايفرجرين بجمع جميع المعلومات ذات الصلة وسوف يتعاملون مع أي متابعة ضرورية في هذا الشأن".

يأتي هذا فيما نجحت الجهود المصرية وجهود رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجائحة في قناة السويس، وهو الأمر الذي أثار دهشة وإعجاب الرأي العام العالمي.

فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن أزمة انتظار السفن ستنتهي اليوم السبت 3 أبريل، حيث قال ربيع في تصريحات تلفزيونية: "لم يتبق إلا 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي غدًا، ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن".

جدير بالذكر أنه تم استئناف حركة الملاحة في قناة السويس الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، "كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا"، مؤكدا أن "هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية".

وأكد أن "قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة"، متابعا: "كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير.

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