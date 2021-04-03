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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل القافلتين التموينيتين 257 و258 لشمال سيناء

السبت 03/أبريل/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الدفع بالقافلتين التموينيتين رقم 257 و258 لمحافظة شمال سيناء بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة ليكفي ما بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.

وأوضحت الشركة العامة لتجارة الجملة أن السيارات المحملة بالسلع التموينية جار تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.

وقال المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص للدستور، إن القافلتين التموينيتين رقم 257 و258 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمنت ضخ 38 طن سكر و600 كرتونة مكرونة وضخ 100 كرتونة شاي وضخ 7500 كرتونة جبنة و1600 كرتونة مساحيق بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة.

ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر، والزيت التمويني 4 أشهر، والأرز شهرين مقبلين.

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