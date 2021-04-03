استئناف حركة الصيد فى كفر الشيخ عقب توقفها يومين

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق رحلات الصيد واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية.تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس تفيد باستئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة يومين، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد تزويدها بالوقود والثلوج.