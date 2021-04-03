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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمينات» تستأنف صرف معاشات أبريل غدًا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:56 م
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استئناف صرف معاشات شهر أبريل لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منها 2.4 مليون مستحق للدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس، غدا الأحد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أبريل، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنه سيتم استكمال صرف الشريحة الأولي، والتى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فى حين يبلغ عدد مستحقي الشريحة الثانية 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه، فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

وأشارت فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم وضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"، لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، ولدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني، وسداد كل الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كل الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

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