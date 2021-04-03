وفد أردني رفيع يبحث في سوريا تطوير العلاقات الاقتصادية

أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، الذي يزور سوريا حاليا، اليوم السبت، أنه يبحث العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا.وقال الكباريتي، في تصريح نقلته قناة "المملكة": "إنه في زيارة لدمشق في إطار التواصل بين القطاع الخاص الأردني والسوري".وأضاف أنه سيلتقي وزير الاقتصاد السوري لبحث العلاقات الاقتصادي بين البلدين.وكان الكباريتي التقى في فبراير الماضي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.وخلص اجتماع آنذاك في دمشق بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي تحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.