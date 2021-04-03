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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاء عامر: «لحم غزال» مسلسل مهم يغلب عليه الطابع الشعبي

السبت 03/أبريل/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
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أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "لحم غزال" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، مؤكدة أن أحداث المسلسل درامية مهمة يغلب عليها الطابع الشعبي.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن معظم أحداث المسلسل تدور داخل الأحياء الشعبية، مشيرة إلى أن شخصية "قدرية" التي تجسدها في المسلسل بعيدة عنها تماما على المستوى الشخصي حتى في صَوتها.

وأضافت أن "قدرية رغم أنها ليست شخصية انتقامية لكنها تؤمن بمنطق الانتقام، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تَسْلَم من الخسارة".

ولفتت إلى أنها رغم كونها ضيفة شرف بالعمل إلا أنها سعيدة بالتعاون مع غادة عبدالرازق بطلة المسلسل التي طلبت منها التعاون، لذلك سعت للأمر بشكل جدي لأنها تحب غادة والفن الذي تقدمه، معبرة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة هذا المسلسل المهم.

وطرحت الفنانة غادة عبدالرازق، على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، البرومو الرسمي للمسلسل، وكتبت "البرومو الرسمي لمسلسل لحم غزال"، يأتي ذلك بعد نشرها "بوستر" دعائيًا للمسلسل ظهر خلاله أبطال العمل بشكل منفرد، وتؤدي غادة خلال أحداثه 3 شخصيات تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية، وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهما بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، وخالد محمود، وأشرف عبدالغفور، قصة وكتابة إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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