فلسطين تسجل 1691 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 1691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 وفاة، و1665 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.وبالنسبة لعدد المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا تطعيمات مضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 90 ألفا و204 مواطنين، بينهم 10 آلاف و146 تلقوا الجرعتين من اللقاح.