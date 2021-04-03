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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أنت أقوى من المخدرات» شعار الدورة التدريبية بمعهد إعداد القادة بحلوان

السبت 03/أبريل/2021 - 01:44 م
الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام
إسراء جمال
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ينظم معهد إعداد القادة بحلوان، برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعتى بنها وقناة السويس، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت إشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار أنت أقوى من المخدرات.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن المعهد يسعى دائما إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، فالشباب هم قاطرة التنمية لذا ينظم معهد إعداد القادة العديد من الدورات التدريبية للاستفادة منها لرفع كفاءتهم، وتماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وأضاف أن الدورة التدريبية تتضمن مناقشة العديد من المحاور منها: برامج القيادة والمسؤولية، وبرامج إعداد القائد العام، بجانب برامج واستراتيجية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ونماذج محاكاة للصندوق والمعهد، وكذلك تنفيذ مبادرات داخل جامعتي بنها وقناة السويس.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق ٥ أبريل ٢٠٢١ وتستمر إلى يوم الخميس الموافق ٨ إبريل ٢٠٢١، بمقر مركز إعداد القادة بجامعتى بنها وقناة السويس.

ويشرف على الدورة التدريبية التي تقام بجامعة بنها الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على المركز، كما يشرف على الدورة التدريبية التي تقام بجامعة قناة السويس الدكتور محمد فتوح غنيم مدير المركز.

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