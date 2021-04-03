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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

23 أبريل.. الأقباط يستعدون للاحتفال بجمعة ختام الصوم الكبير

السبت 03/أبريل/2021 - 01:53 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بـ«جمعة ختام الصوم الكبير»، في 23 أبريل الجاري.

وجمعة ختام صوم الأربعين المقدسة الذي بدأ يوم الإثنين 8 مارس، وتسبق أسبوع الآلام، وتستمر فترة الصيام حتى يوم عيد القيامة 2 مايو المقبل.

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قداس جمعة ختام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بإجراءات احترازية مشددة.

وتابعت المصادر الكنسية، أن إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلقت الحجز المسبق لقداسات جمعة ختام الصوم الكبير بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، مُضيفًة أن أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شددوا على ضرورة عدم حضور الكنيسة لمن يعاني من فيروس كورونا أو كان مخالطًا لمرضى كورونا، مع ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الأفراد.

ويتضمن طقس قداس جمعة ختام الصوم، دهن الأقباط بزيت سر مسحة المرضى «قنديل عام»، ويدهنون بالزيت، وسر مسحة المرضى هو سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة.

من جهته أعلن الأنبا شاروبيم أسقف قنا للأقباط الأرثوذكس، عدة إجراءات صارمة خلال إعادة فتح الكنائس بالإيبارشية.

وقال أسقف قنا في بيان له: «كنت أود تأجيل الصلوات أسبوعًا آخر، وذلك بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا وبسبب عدم الاحتراس والاحتراز من العدوى، وبسبب عدم التزام البعض بالتعليمات التي في مصلحة الجميع، ولأن الأحد المقبل هو أحد منتصف للصوم الكبير».

وأضاف: «ولهذا تقرر بدء القداسات الإلهية من اليوم بنسبة 25% وعلى جميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي في مصلحة الجميع، مضطرا أن أقول من يخالف ويحضر إلى الكنيسة ويكون مصابًا أو مخالطًا لمرضى كورونا يكون محرومًا ومستوجب القانون الكنسي، بحرمان شهر كامل من الصلوات».

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة، عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا تكلا بالعبور في أغسطس المقبل، وذلك تزامنًا مع صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في 7 أغسطس حتى 22 أغسطس من كل عام.

ولفتت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يشارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية البابا تواضروس خلال قداس التدشين، منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أكليمنضس أسقف الماظة.

وفي سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد «البشارة»، في 7 أبريل الجاري.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداسات عيد البشارة المجيد بمقر إيبارشيتهم بإجراءات احترازية مُختلفة.

وتقيم الإيبارشيات خلال عيد البشارة المجيد أكثر من قداس، خلال اليوم، بالحجز المسبق له وذلك لاستيعاب أكثر عدد من الشعب القبطي.

ويعد عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

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