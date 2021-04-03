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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة النواب» تتفقد مركز شباب الخرطوم بمركز بدر ضمن «حياة كريمة»

السبت 03/أبريل/2021 - 01:42 م
حياة كريمة
حياة كريمة
البحيرة معوض هويدى
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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وأعضاء اللجنة، برئاسة محمود حسين بزيارة مركز بدر تفقدوا خلالها مركز شباب الخرطوم بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و480 ألف جنيه.

ويتكون مركز الشباب من مبني إداري عبارة عن دور أرضي مجاور للملعب الخماسي والملعب مقام على مساحة 30×50 م نجيل صناعي وسور حديد محيط ومحاط بالشبك حيث تم نهو كافة الأعمال بتكلفة إجمالية ٥.٧ مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء سور حول مركز الشباب حيث تم نهو 2 ضلع خرسانة وقوائم حديد بتكلفة 600 ألف جنيه.

هذا وصرح الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم توريد أثاث لـ4 مراكز شباب بمساحة 7800 م٢ "الخرطوم - علي مبارك - عبد الحليم محمود - زاوية صقر" بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.

كما قام محافظ البحيرة وأعضاء اللجنة بتفقد إنشاء ملعب اكريليك متعدد الأغراض بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي علي مساحة 30×50 م حيث تم اعداد المقاسة وجاري التجهيز للبدء في الأعمال بتكلفة إجمالية 1.2 مليون جنيه والنسبة المنفذة 95%.

يأتى ذلك في إطار زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم وقيامها بالعديد من الزيارات الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

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