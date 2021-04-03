«رياضة النواب» تتفقد مركز شباب الخرطوم بمركز بدر ضمن «حياة كريمة»
السبت 03/أبريل/2021 - 01:42 م
البحيرة معوض هويدىطباعة
قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وأعضاء اللجنة، برئاسة محمود حسين بزيارة مركز بدر تفقدوا خلالها مركز شباب الخرطوم بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و480 ألف جنيه.
ويتكون مركز الشباب من مبني إداري عبارة عن دور أرضي مجاور للملعب الخماسي والملعب مقام على مساحة 30×50 م نجيل صناعي وسور حديد محيط ومحاط بالشبك حيث تم نهو كافة الأعمال بتكلفة إجمالية ٥.٧ مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء سور حول مركز الشباب حيث تم نهو 2 ضلع خرسانة وقوائم حديد بتكلفة 600 ألف جنيه.
هذا وصرح الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم توريد أثاث لـ4 مراكز شباب بمساحة 7800 م٢ "الخرطوم - علي مبارك - عبد الحليم محمود - زاوية صقر" بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.
كما قام محافظ البحيرة وأعضاء اللجنة بتفقد إنشاء ملعب اكريليك متعدد الأغراض بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي علي مساحة 30×50 م حيث تم اعداد المقاسة وجاري التجهيز للبدء في الأعمال بتكلفة إجمالية 1.2 مليون جنيه والنسبة المنفذة 95%.
يأتى ذلك في إطار زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم وقيامها بالعديد من الزيارات الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.
ويتكون مركز الشباب من مبني إداري عبارة عن دور أرضي مجاور للملعب الخماسي والملعب مقام على مساحة 30×50 م نجيل صناعي وسور حديد محيط ومحاط بالشبك حيث تم نهو كافة الأعمال بتكلفة إجمالية ٥.٧ مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء سور حول مركز الشباب حيث تم نهو 2 ضلع خرسانة وقوائم حديد بتكلفة 600 ألف جنيه.
هذا وصرح الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم توريد أثاث لـ4 مراكز شباب بمساحة 7800 م٢ "الخرطوم - علي مبارك - عبد الحليم محمود - زاوية صقر" بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.
كما قام محافظ البحيرة وأعضاء اللجنة بتفقد إنشاء ملعب اكريليك متعدد الأغراض بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي علي مساحة 30×50 م حيث تم اعداد المقاسة وجاري التجهيز للبدء في الأعمال بتكلفة إجمالية 1.2 مليون جنيه والنسبة المنفذة 95%.
يأتى ذلك في إطار زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم وقيامها بالعديد من الزيارات الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.