النمسا تمدد حظر هبوط الطائرات من البرازيل وجنوب إفريقيا حتى 18 أبريل

قررت النمسا تمديد حظر هبوط طائرات الركاب من البرازيل وجنوب إفريقيا حتى 18 أبريل الجاري.وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، أنه بسبب استمرار معدل الإصابات المرتفع بوباء كورونا، خاصة من السلالتين المتحورتين من الفيروس في البرازيل وجنوب إفريقيا، تقرر تمديد حظر هبوط طائرات الركاب من البلدين.وأشار البيان إلى أن التمديد يهدف إلى الحد من انتشار الوباء في البلاد وحتى حدوث تقدم في السيطرة على معدل الإصابات المرتفع وانتشار توزيع اللقاحات الجديدة، لافتا إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق بين وزارتي الصحة والخارجية.يذكر أن النمسا تفرض هذا الحظر منذ منتصف فبراير الماضي، وتم تمديده أكثر من مرة، بسبب الوضع الوبائي المتفاقم، بينما تم رفع حظر مماثل مؤخرا على الطيران البريطاني بعد نجاح المملكة المتحدة في نشر اللقاحات على نطاق واسع وخفض متوسط الإصابات الجديدة.