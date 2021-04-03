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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعديلات مرورية جديدة بميدان سندوب الداخلى والخارجى بالدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:41 م
تعديلات مرورية
تعديلات مرورية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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نفذت إدارة مرور الدقهلية، اليوم السبت، بالتنسيق مع حى غرب المنصورة خطتها استعدادا لشهر رمضان المبارك عن طريق إعداد تحويلات محورية مرورية جديدة بميدان سندوب والطرق المؤدية له، وهو أحد أهم مداخل مدينة المنصورة الجنوبية وذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بشأن توفير كافة السبل التى من شأنها تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى، وفى اطار ما تحرص عليه القيادة العامة للجهاز الأمنى بضرورة حرص كافة قطاعات الوزارة، لاسيما التي تقدم الخدمات الجماهيرية على الالتزام بهذا الإطار مما حزا بكافة قطاعات الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات  التى من شأنها تنفيذ ذلك بكل دقة.

فيما حرصت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة والعقيد اسلام رمزى وكيل الإدارة للعمليات والعقيد دكتور حاتم طه وكيل الادارة للتراخيص والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس المباحث وضباط وأفراد الإدارة وبحضور المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة على تنفيذ تلك الخطة وذلك تحت إشراف اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية على تنفيذ تلك التحويلات المرورية.

وشملت التحويلات المرورية الجديدة المدخل الجنوبي لمدينة المنصورة وهى منطقة ميدان سندوب الداخلى والخارجى والطرق المؤدية له والتى تمثل أهم أماكن الكثافات وذلك سواء بالنسبة لأبناء مدينة المنصورة أو بالنسبة لكافة زوار المدينة من المدن المجاورة والواقعة بنطاق جنوب المحافظة، كما أنه يمثل أحد أهم المراكز التي تربط عدة مراكز ومدن ببعضها البعض.

فيما تم إغلاق عدد من الفتحات المرورية بما يحقق السيولة المرورية التامة ويقضى على أى كثافات أو تكدسات مرورية، لا سيما فى الفترة المقبلة التى تمثل فى نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان الكريم والذى يمثل أحد أهم شهور العام بالنسبة لتجمعات المواطنين فى مثل هذه المناطق.

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