معارض «أهلا رمضان» تفتح أبوابها غدا بتخفيضات 28%

تفتح معارض «أهلا رمضان» أبوابها أمام المواطنين، غدا، بمشاركة 3 آلاف منفذ، لعرض عشرات السلع الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 18 و28% لتلبية احتياجات الأسر، خلال شهر رمضان المبارك.وقال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، إن معارض أهلا رمضان توفر كافة السلع الغذائية أمام المواطنين خلال الفترة بين 4 الى 12 أبريل، لتلبية احتياجات كافة الأسر خلال شهر رمضان، موضحا أن عدد كبير من السلاسل التجارية تصل إلى 20 سلسلة تجارية تشارك بالمعارض من خلال تخصيص أماكن لعرض السلع الرمضانية، علاوة على الشوادر المنتشرة بكافة المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، إضافة إلى كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية.وأضاف أن منافذ مشروع جمعيتي، ستشارك لأول مرة في معرض أهلا رمضان، إضافة إلى 161 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية ستشارك بالمعرض بتخفيضات كبيرة، لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 18 إلى 28% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، علاوة على اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة.من جانبه، أكد مسئول التصوير الخارجي ومدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، رمضان الشحات، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمع استهلاكي، كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان المبارك.وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وحتى 207 جنيها، بحوالي 13 صنف من السلع، موضحا أن كيلو الأرز يباع بالمجمعات بسعر 8 جنيهات والزيت بسعر 17 جنيه للتر، واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها.