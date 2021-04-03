السيطرة على حريق فى موقف الفردوس بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق هائل، صباح اليوم السبت، بأحد المحال التجارية القريبة من ميدان الفردوس بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث قسم ثان، يفيد باندلاع حريق بمحل بشارع المطرية.ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 4 سيارات لمكان البلاغ، فيما تم إخطار طوارئ الغاز والكهرباء بسبب الكتلة السكانية الضخمة في المنطقة.وقالت المصادر إن الحريق شب في محل ومخزن للمواد الغذائية ملك المواطن علاء.ع ع بالعقار رقم 10 بشارع المطرية.وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل من إخماد الحريق والسيطرة دون حدوث خسائر بالأرواح أو إصابات.وقالت المصادر إن الخسائر مادية عبارة عن نصف محتويات المخزن الذي تقدر مساحته بحوالي 150 مترًا تقريبًا، فيما يفحص رجال البحث الجنائي المحل لبيان سبب الحريق.