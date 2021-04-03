محمد هنيدي عن موكب المومياوات الملكية: «فيه عظمة النهاردة»

علق النجم محمد هنيدي، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، على موكب نقل المومياوات الملكية لنقل 22 مومياء لملوك وملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط مساء اليوم.ونشر هنيدي صورة له بالزي الفرعوني، معلقا عليها: "في عظمة هتحصل النهاردة"، وهو ما قابله الجمهور بالتعليقات الكثيرة من خلال خفة ظل هنيدي المعتادة، واختياره الصور المميزة والمضحكة دائما.ومن المقرر أن تتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، وهناك 500 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة، حيث ينتظره العالم بقوة، حيث ينقل بأفضل الإمكانيات المصرية.