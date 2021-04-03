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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإيكونوميست»: سوء إدارة البرازيل لأزمة كورونا يهدد العالم

السبت 03/أبريل/2021 - 01:38 م
كورونا
كورونا
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حذرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية من أن سوء إدارة البرازيل لأزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل تهديد للعالم أجمع.

وأوضحت المجلة البريطانية "أن البرازيل تعاني من موجة ثانية من وباء كورونا، وتوصف هذه الموجة بأنها أسوأ كثيرا من الموجة الأولى".

وأشارت إلى أن: "البرازيل تسجل ما يزيد على 2300 حالة وفاة يوميا جراء الإصابة بفيروس كورونا، ويعادل هذا الرقم ربع إجمالي حالات الوفاة في العالم بسبب وباء كورونا".

ونقلت "الإيكونوميست" عن معهد "فايوكروز" البرازيلي للبحوث، التابع للقطاع العام، وصفه للنظام الصحي البرازيلي بأنه "في حالة انهيار" لاسيما مع ارتفاع الإصابة وشغل أكثر من 80% من أسرة وحدات الرعاية المركزة في مستشفيات 25 ولاية برازيلية، من أصل 27 ولاية، وأن 18 ولاية تعاني من نقص في العقاقير.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن ست ولايات تعاني نقصا خطيرا في إمدادات الأوكسجين، بينما حذر المنتدى الوطني للمحافظين من أن هذا النقص يهدد بالتسبب في "حدوث انهيار آخر داخل الانهيار الحالي".

من جانبه قال وزير الصحة في ولاية "باهيا"، شمال شرق البرازيل، "إن الولاية تعاني من ضغوط، وليس من فشل تام، لكن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الأوكسجين في تزايد كبير، وبعض المستشفيات تعالج مرضى كورونا في حجرات طوارئ؛ لأن وحدات الرعاية المركزة مشغولة بالكامل".

وأوضحت مجلة "الإيكونوميست" أن من المعتقد أن تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا في البرازيل ناجمة في الغالب عن سلالة جديدة متحورة من الفيروس تسمى "بي 1"، ومن المحتمل أن تكون هذه السلالة قد نشأت في مدينة "ماناوس" بولاية "الأمازون".

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن خطورة هذه السلالة تتمثل في أنها سلالة معدية بدرجة أكبر من الفيروس الأصلي ويمكنها أن تعيد إصابة الأشخاص المصابين بالفعل بالفيروس، لافتة إلى أن هذه السلالة لا تثير الذعر في البرازيل فقط، بل في باقي دول العالم أيضا حيث تم اكتشافها في 33 دولة.

ونوهت المجلة بأن بعض اللقاحات أقل فعالية ضد هذه السلالة مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن جيران البرازيل أغلقوا أبوابهم تحسبا لهذه السلالة الجديدة، حيث أوقفت بيرو وكولومبيا الرحلات الجوية القادمة من البرازيل، فيما حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدورس أدهانوم من أنه "إذا لم تتخذ البرازيل إجراءات جادة لمكافحة الفيروس فإنها ستستمر في التأثير على كافة جيرانها وما وراء منطقتهم".

وتابعت "الإيكونوميست" أن حكام الولايات والعُمد في البرازيل حذوا حذو الرئيس جايير بولسونارو، فبعد قيامهم بفرض إجراءات إغلاق في بداية تفشي الوباء سارعوا بتخفيف هذه الإجراءات، وذلك على الرغم من استجابة المواطنين لفرض القيود وقيامهم بتغيير سلوكهم إثر صدمة الموجة الثانية.

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