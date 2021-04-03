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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية الرومانية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:10 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدي
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كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن وصول أولى الرحلات الجوية السياحية الرومانية إلى مطار مرسى علم الدولي، غدا الأحد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي ستقوم بتنظيم احتفالية لاستقبال الطائرة، والتي سوف تصل إلى مطار مرسى علم الدولي، غدا الأحد، حيث سيتم الاستقبال كما هو متبع بمدافع المياه الخاصة بسيارات الإطفاء Water Salute Canon وهو البروتوكول المتعارف عليه دوليًا.

وأشارت إلى أنه قد تم التأكيد على اتخاذ كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة استعدادًا لوصول الطائرة، فضلًا عن تشديد كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.

وكان مطار مرسى علم الدولي قد حصل خلال الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات.

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