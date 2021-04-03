بدء جلسة وزير التموين في المجلس الأعلى للإعلام

بدأت منذ قليل الجلسة الحوارية التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول استراتيجية الوزارة لاستقبال شهر رمضان في ظل جائحة كورونا.ومن المقرر أن يتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية ووجود مخزون لها، وكذلك دور الوزارة في شهر رمضان والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير الوزير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.