المومياوات الملكية.. 3 ساعات تغطية بـ«الحياة اليوم» مع لبنى عسل

تطلق شبكة تليفزيون "الحياة"، في السادسة من مساء اليوم، تغطية خاصة للحدث الأهم، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، ويضم 22 مومياء للملوك والملكات.وتقدم الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامجها "الحياة اليوم"، تغطية خاصة لموكب نقل المومياوات لحظة بلحظة وتكشف كيف نجحت مصر في تنظيمه رغم أزمة كورونا، وكيف سيسهم في الترويج للسياحة المصرية ودعم رسالة مصر للعالم؟".وتستضيف لبنى عسل، خلال التغطية التي تستمر حتى التاسعة مساء، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة التشخيصية والمسئولة عن فحص المومياوات الملكية، والدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، والدكتور خالد سعد، مدير عام إدارة آثار ما قبل التاريخ.