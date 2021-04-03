أمير طعيمة يكشف لـ «الدستور» كواليس مشاركته في موكب المومياوات

كشف الشاعر الغنائي الكبير أمير طعيمة عن كواليس مشاركته اليوم في موكب نقل المومياوات التاريخي الذي ينتظره العالم.وأعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن فخره وسعادته بالمشاركة في احتفالية موكب نقل المومياوات مشيرا إلى إنه فخر لكل شعب مصر العظيم.وتابع أمير طعيمة إلى أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لخروج هذة الاحتفالية بشكل يليق بجمهورية مصر العربية وعراقتها وتاريخها الكبير بالإضافة إلى شركة سعدي جوهر المنظمة للاحتفالية والتي بذلت هي الأخر كل ما في وسعها لتنفيذ هذا الحدث التاريخي.وقال إنه يشارك في الاحتفالية بكتابة أغنيتين الأولى للكينج محمد منير والتي تحمل أسم "أنا مصر"، بالإضافة إلى أغنية أخرى على طريقة الديو تجمع كل من المطربة ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب.وأشار "طعيمة" إنه يعمل على هذين العملين منذ أكثر من عام حيث كان من المقرر أن تقام هذه الاحتفالية العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدا إلى أن أغنية "أنا مصر" لم تعد التعاون الأول له مع الكينج محمد منير والذي يعتبر هو صوت مصر ورمز كبير في عالم الغناء في الوطن العربي والعالم، مؤكدا إلى إنه في كل مرة يتعاون فيها مع محمد منير يشعر بسعادة كبيرة.وأضاف إلى أن الكينج محمد منير منذ بداية التحضيرات الخاصة بهذا الحدث وهو كان مرشح بقوة من جميع الأطراف والجهات القائمين على هذه الاحتفالية نظرا لتاريخه الكبير في عالم الغناء فهو شرف كبير لمشاركته في هذا الحدث.ونفى ما تردد حول أن هناك أوبريت غنائي يجمع كل من محمد منير وريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب، مؤكدا إلى أن محمد منير سيقدم أغنية "أنا مصر" في إحدى الأماكن الخاصة بالاحتفالية، فيما تقدم كل من ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب أغنية أخرى على طريقة الديو في مكان آخر.